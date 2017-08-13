Виталий Мутко: ЦСКА и «Спартак» показали прекрасный футбол

Президент РФС Виталий Мутко высказался о матче шестого тура премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» (2:1) на «Арене ЦСКА».

«Хороший футбол, настоящее дерби, где результат всегда непредсказуем. Команды показали прекрасный футбол, игра закончена, и счет на табло. Побеждает всегда тот, кто больше настроен на результат, кто больше настроен на выигрыш, у кого больше везения, фарта. Этот матч еще раз подтвердил, что нас ждет интересный чемпионат», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, проигрывая по ходу матча со счетом 0:1 ЦСКА одержал волевую победу, забив два гола за две минуты.