Виталий Мутко: ЦСКА и «Спартак» показали прекрасный футбол
Президент РФС Виталий
Мутко высказался о матче шестого тура премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» (2:1) на «Арене
ЦСКА».
«Хороший футбол, настоящее дерби, где результат всегда непредсказуем. Команды показали прекрасный футбол, игра закончена, и счет на табло. Побеждает всегда тот, кто больше настроен на результат, кто больше настроен на выигрыш, у кого больше везения, фарта. Этот матч еще раз подтвердил, что нас ждет интересный чемпионат», – приводит ТАСС слова Мутко.
Напомним, проигрывая по ходу матча со счетом 0:1 ЦСКА одержал волевую победу, забив два гола за две минуты.
Матч
Голы
Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)
Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)
Предупреждения:
Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция