Александр Мостовой: Второй гол ЦСКА на совести Селихова

Бывший полузащитник московского «Спартака» подводит итоги столичного дерби.

– Не могу не спросить про Александра Селихова. Второй гол на его совести?

– Лично я считаю, что да. Несколько раз пересмотрел повтор. Мяч можно было отбить. Не пойму, что случилось.

– Допускаете, что переволновался?

– Не думаю, – заявил Мостовой.

Александр Мостовой: Головин не боится обострять, поэтому и отличается от остальных