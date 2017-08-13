Александр Мостовой: Второй гол ЦСКА на совести Селихова
Бывший полузащитник московского «Спартака» подводит итоги столичного дерби.
– Не могу не спросить про Александра Селихова. Второй гол на его совести?
– Лично я считаю, что да. Несколько раз пересмотрел повтор. Мяч можно было отбить. Не пойму, что случилось.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЦСКАСпартак 2:1 85' Витиньо @11vittinnho pic.twitter.com/aRFrUhAQ6O— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 12 августа 2017 г.
– Допускаете, что переволновался?
– Не думаю, – заявил Мостовой.
Александр Мостовой: Головин не боится обострять, поэтому и отличается от остальных
Матч
Голы
Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)
Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)
Предупреждения:
Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция