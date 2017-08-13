«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Рубином»

«СКА-Хабаровск» дома сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в шестом туре чемпионата России.



В составе хозяев поля отличился Венцислав Христов (82-я минута), у гостей - Мийо Цакташ.



Дальневосточники набрали 4 очка и занимают на данный момент 12-е место в турнирной таблице. Казанцы с 8 баллами - на восьмой строчке.

В следующем туре «СКА-Хабаровск» 18 августа сыграет на выезде с «Тосно», а «Рубин» днем позже примет «Анжи».