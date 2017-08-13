«Янг Бойз» и ЦСКА рассудит испанская бригада арбитров

Назначены арбитры на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между швейцарским «Янг Бойз» и ЦСКА.

Встречу обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Давидом Фернандесом Борбаланом. Лайнсменами будут Роберто Алонсо и Диего Барберо Севилья, дополнительными ассистентами рефери - Хавьер Эстрада и Хуан Мартинес Мунуэра. Четвертым судьей назначен Хуан Юсте.

Игра «Янг Бойз» - ЦСКА пройдет в Берне 15 августа.