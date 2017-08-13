На матче «Зенит» - «Ахмат» ожидается до 35 тысяч зрителей
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
«Зенит» примет сегодня «Ахмат» в шестом туре чемпионата России.
Как сообщается на официальном сайт петербургского клуба, на матче, который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», ожидается до 35 тысяч зрителей. Команду из Грозного поддержат до 150 болельщиков.
«Зенит» сыграет в лазурной форме, голкипер - в зеленом; «Ахмат» - в бело-зеленой форме, голкипер - в черном.
В 20:00 мск «Советский спорт» начнет текстовую трансляцию встречи.
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