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«Бенфика» следит за Митрюшкиным

Источник:  RecordКомментарии

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин входит в число игроков, за которыми следит «Бенфика», сообщает Record.

Руководство клуба не контактировало со «Сьоном», а пока только наблюдает за 21-летним российским вратарем.

Напомним, воспитанник «Спартака» перешел в «Сьон» в 2016 году. При этом красно-белые сохранили приоритетное право выкупа или аренды игрока на предложенных «Сьону» условиях.

В минувшем сезоне в 35 матчах чемпионата Швейцарии голкипер пропустил 54 гола.

Отметим, что в составе «Спартака» Митрюшкин провел четыре матча.

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