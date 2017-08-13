«Бенфика» следит за Митрюшкиным

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин входит в число игроков, за которыми следит «Бенфика», сообщает Record.

Руководство клуба не контактировало со «Сьоном», а пока только наблюдает за 21-летним российским вратарем.

Напомним, воспитанник «Спартака» перешел в «Сьон» в 2016 году. При этом красно-белые сохранили приоритетное право выкупа или аренды игрока на предложенных «Сьону» условиях.

В минувшем сезоне в 35 матчах чемпионата Швейцарии голкипер пропустил 54 гола.

Отметим, что в составе «Спартака» Митрюшкин провел четыре матча.