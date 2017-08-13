Курбан Бердыев: Результат встречи со «СКА-Хабаровском» закономерен

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал выездную ничью со «СКА-Хабаровском» (1:1) в шестом туре чемпионата России.

«Думаю, что результат закономерен, хотя то, что мы отыгрались в добавленное время делает честь нашим ребятам - они не сдаются и играют до конца. Другое дело, что есть определенные трудности в составе, но это другой вопрос. В целом думаю, ничья - закономерный результат, потому что при счете 0:0 мы имели возможности», - сказал специалист.