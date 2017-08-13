Курбан Бердыев: Результат встречи со «СКА-Хабаровском» закономерен
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал выездную ничью со «СКА-Хабаровском» (1:1) в шестом туре чемпионата России.
«Думаю, что результат закономерен, хотя то, что мы отыгрались в добавленное время делает честь нашим ребятам - они не сдаются и играют до конца. Другое дело, что есть определенные трудности в составе, но это другой вопрос. В целом думаю, ничья - закономерный результат, потому что при счете 0:0 мы имели возможности», - сказал специалист.
Матч
СКА-Хабаровск - Рубин - 1:1 (0:0)
Голы
Христов 82 (1:0). Цакташ 90 (1:1).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Дедечко, Димидко, Баляйкин, Габулов (Казанков, 65), Федотов (Христов, 76), Маркович, Никифоров (Черевко, 72)
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Сорокин (Сонг, 87), Набиуллин, Карадениз, Мвила, Оздоев, Жемалетдинов (Азмун, 68), Рочина (Цакташ, 71)
Предупреждения:
Дедечко, 79; Казанков, 90 - Бауэр, 75
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
13 августа 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция