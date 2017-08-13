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Рашид Рахимов: «Ахмату» вполне реально побороться за место в еврокубках

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший главный тренер «Терека», а ныне «Ахмата» Рашид Рахимов оценил перспективы команды.

- Последние годы вы успешно поработали с «Ахматом». Можете ли представить свое возвращение в Грозный?
- В Грозном нам совместно с руководством клуба, с Рамзаном Кадыровым и Магомедом Даудовым, многое удалось сделать, и, думаю, команда сделала большой шаг вперед. Хотя наши финансовые возможности и возможности многих лидеров были несравнимы. Если раньше все мысли были о том, чтобы сохранить место в премьер-лиге, то сейчас место в лидирующей группе стало более привычным. Более того, сейчас перед командой стоит задача сделать еще шаг вперед и побороться за места в еврокубках. И думаю, что это вполне реально, учитывая то внимание и поддержку, которые оказывает руководство республики. Сейчас «Ахмат» приобрел несколько сильных игроков, думаю, что до закрытия трансферного окна будут еще приобретения. Команда хорошо начала сезон, так что задачи вполне выполнимы.

- Не обидно, что эти серьезные задачи «Ахмат» будет выполнять уже без вас?
- Было бы обидно, если бы команда вместо дальнейшего развития стала возвращаться назад. А так, наоборот, горд тем, что мы сделали, и жду, что команда и дальше будет идти только вперед.

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