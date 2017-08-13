Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск1 : 1Рубин
Футбол  Крылья Советов- : -Динамо СПб
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Зенит- : -Ахмат
Футбол  Барселона- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Денис Кокарев: В «Салавате» всем доволен, с нетерпением жду сезона

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Кокарев поделился впечатлениями от встречи с болельщиками команды и рассказал о задачах уфимцев на предстоящий сезон.

- Мне нравится, что все сегодня делалось для болельщиков. Это очень здорово. В «Динамо» таких праздников не было, для меня это все впервые, - сказал форвард.

- Как вам предсезонные игры в новой команде?
- У нас очень хорошая команда, отличный коллектив. Я всем доволен, с нетерпением жду сезона.  

- В вашей карьере было не так много тренеров-легионеров. В чем особенность Вестерлунда?
- Не знаю. Знаете, я не могу так рассуждать. Самое главное, играть. Мы должны быть все вместе, чтобы достичь результата.

- Некоторые хоккеисты уже начали говорить о Кубке Гагарина. Получается, у команды стоит задача - выиграть Кубок?
- Наша задача - выигрывать каждый предстоящий матч. А Кубок или другой результат сложится из другого.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Йонас Энрот: В моем мире самый известный белорус – Андрей МезинШведский голкипер минского «Динамо» Йонас Энрот рассказал о том, кто может быть самым популярным белорусским спортсменом в мире.Евгений Медведев: Задача была – обеспечить становление коллективаЗащитник «Авангарда» Евгений Медведев подвел итоги выступления команды на Кубке президента республики Казахстан.Андре Петерссон: Мы слишком много шансов дали «Давосу»Нападающий «Авангарда» Андре Петерссон поделился впечатлениями после победы над «Давосом» (3:2) на Кубке президента республики Казахстан.Андрей Скабелка: «Авангард» не показал цельной игры на турнире в АстанеГлавный тренер омского «Авангарда» Андрей Скабелка подвел итоги выступлению команды на турнире в Астане.Форвард «Динамо» Анисин восстановится к концу сентября, Казионов - через 2-3 дняГлавный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев сообщил сроки восстановления травмированных игроков команды.
Футбол
«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Рубином»
Футбол
Александр Мостовой: Второй гол ЦСКА на совести Селихова
Футбол
Виталий Мутко: ЦСКА и «Спартак» показали прекрасный футбол
Футбол
Валерий Карпин: Мне ничего неизвестно об интересе «Анжи»
все новости
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Денис Кокарев
Денис Кокареввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости