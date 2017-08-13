Денис Кокарев: В «Салавате» всем доволен, с нетерпением жду сезона

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Кокарев поделился впечатлениями от встречи с болельщиками команды и рассказал о задачах уфимцев на предстоящий сезон.

- Мне нравится, что все сегодня делалось для болельщиков. Это очень здорово. В «Динамо» таких праздников не было, для меня это все впервые, - сказал форвард.

- Как вам предсезонные игры в новой команде?

- У нас очень хорошая команда, отличный коллектив. Я всем доволен, с нетерпением жду сезона.

- В вашей карьере было не так много тренеров-легионеров. В чем особенность Вестерлунда?

- Не знаю. Знаете, я не могу так рассуждать. Самое главное, играть. Мы должны быть все вместе, чтобы достичь результата.

- Некоторые хоккеисты уже начали говорить о Кубке Гагарина. Получается, у команды стоит задача - выиграть Кубок?

- Наша задача - выигрывать каждый предстоящий матч. А Кубок или другой результат сложится из другого.