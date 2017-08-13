Француз Дини стал чемпионом мира в спортивной ходьбе на 50 км

Дмитрий Шляхтин: Сегодня Ласицкене – сильнейшая, но у нее есть еще потенциал

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал победу Марии Ласицкене в прыжках в высоту на чемпионате мира в Лондоне.