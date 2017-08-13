Француз Дини стал чемпионом мира в спортивной ходьбе на 50 км
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Француз Йоанн Дини завоевал золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 50 км.
Соревнования завершаются сегодня в Лондоне.
Дини преодолел дистанцию за 3 часа 33 минуты 11 секунд.
Вторым стал японец Хируки Араи (3:41.17), третьим - его соотечественник Каи Кобояси (3:41.19).
Российские спортсмены в этом виде программы не участвовали.
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