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Александр Бубнов: «Тосно» упрется, но «Локомотив» должен победить

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч шестого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Тосно».

- Здесь все очевидно. Явный фаворит должен победить. Конечно, «Тосно» упрется, но «Локомотив» будет серьезно настроен, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча пройдет в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.

Матч

Локомотив - Тосно

Место и дата

13 августа 17:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция

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