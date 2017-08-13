Александр Бубнов: «Тосно» упрется, но «Локомотив» должен победить

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч шестого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Тосно».

- Здесь все очевидно. Явный фаворит должен победить. Конечно, «Тосно» упрется, но «Локомотив» будет серьезно настроен, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча пройдет в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.