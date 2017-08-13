Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск1 : 1Рубин
Футбол  Крылья Советов- : -Динамо СПб
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Зенит- : -Ахмат
Футбол  Барселона- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Обамеянг досрочно покинул тренировку «Боруссии» после того, как заявил, что хочет в «Милан»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Форвард «Боруссии» (Дортмунд) Пьер-Эмерик Обамеянг покинул тренировку команды спустя 30 минут после ее начала, сообщает Football Italia.

По официальной версии 28-летния габонец немного простудился, однако не исключено, что тренерский штаб «Боруссии» наказал форварда таким образом за его высказывание о желании вернуться в «Милан».

Накануне, отвечая на вопросы болельщиков в инстаграме, Обамеянг заявил, что «хочет вернуться в «Милан», но что делать, если они спят».

Добавим, что ранее «Боруссия» отстранила от тренировок другого форварда – Усмана Дембеле, который хочет перейти в «Барселону».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Бенфика» следит за МитрюшкинымГолкипер «Сьона» Антон Митрюшкин входит в число игроков, за которыми следит «Бенфика», сообщает Record.«Локомотив» интересуется нападающим «Эшторила» КлеберомНападающий «Эшторила» Клебер может перейти в «Локомотив» в ближайшее время, сообщает издание Record.Дортмундская «Боруссия» разгромила «Рилазинген-Арлен» в первом раунде Кубка ГерманииФутболисты дортмундской «Боруссии» в гостях разгромили «Рилазинген-Арлен» в матче 1/32 финала Кубка Германии со счетом 4:0.«Барселона» выкупит Паулиньо у китайского клуба за 40 млн евроПолузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо перейдет в «Барселону», сообщает в своем твиттере журналист Diario Sport Альберт Рохе.Юрген Клопп: После трансфера Неймара выкуп контракта Месси уже не кажется невозможнымГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что после трансфера нападающего Неймара в «ПСЖ» стоимостью 222 млн еврро уход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» перестал казаться невозможным, сообщает «Газета. Ru».
Футбол
«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Рубином»
Футбол
Александр Мостовой: Второй гол ЦСКА на совести Селихова
Футбол
Виталий Мутко: ЦСКА и «Спартак» показали прекрасный футбол
Футбол
Валерий Карпин: Мне ничего неизвестно об интересе «Анжи»
все новости
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Милан
Миланкалендарьстатистика
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянгвсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы