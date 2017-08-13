Обамеянг досрочно покинул тренировку «Боруссии» после того, как заявил, что хочет в «Милан»

Форвард «Боруссии» (Дортмунд) Пьер-Эмерик Обамеянг покинул тренировку команды спустя 30 минут после ее начала, сообщает Football Italia.

По официальной версии 28-летния габонец немного простудился, однако не исключено, что тренерский штаб «Боруссии» наказал форварда таким образом за его высказывание о желании вернуться в «Милан».

Накануне, отвечая на вопросы болельщиков в инстаграме, Обамеянг заявил, что «хочет вернуться в «Милан», но что делать, если они спят».

Добавим, что ранее «Боруссия» отстранила от тренировок другого форварда – Усмана Дембеле, который хочет перейти в «Барселону».