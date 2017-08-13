Александр Бубнов: Сомневаюсь, что «Ахмату» по силам выдержать давление «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч шестого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ахматом».

- Второй тайм «Ахмата» в матче с «Краснодаром» показал, что команда Кононова пока не готова держать темп весь матч. Они отдали очки из-за того, что сбавили в концовке встречи. В матче с «Зенитом» нужно быть готовым к систематическому давлению, и я сомневаюсь, что «Ахмату» по силам выдержать, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча пройдет на поле стадиона «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.