Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск1 : 1Рубин
Футбол  Крылья Советов0 : 0Динамо СПб
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Футбол  Локомотив0 : 1Тосно
Футбол  Зенит- : -Ахмат
Футбол  Барселона- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: Сомневаюсь, что «Ахмату» по силам выдержать давление «Зенита»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч шестого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ахматом».

- Второй тайм «Ахмата» в матче с «Краснодаром» показал, что команда Кононова пока не готова держать темп весь матч. Они отдали очки из-за того, что сбавили в концовке встречи. В матче с «Зенитом» нужно быть готовым к систематическому давлению, и я сомневаюсь, что «Ахмату» по силам выдержать, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча пройдет на поле стадиона «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«В детстве меня преследовала Баба Яга». Огненные цитаты Александра Григоряна«В детстве меня преследовала Баба Яга». Огненные цитаты Александра ГригорянаВспоминаем самые лучшие высказывания Александра Григоряна.Сергей Колотовкин: В матче против «Спартака» в командной игре армейцы были очень слабыБывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин поделился мнением о матча шестого тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» (2:1).Александр Бубнов: «Амкар» закроется и будет биться за очкиФутбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч шестого тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Амкаром».Каррера перехитрил сам себя! Почему «Спартак» проиграл ЦСКАКаррера перехитрил сам себя! Почему «Спартак» проиграл ЦСКАНаставник «Спартака» Массимо Каррера придумал план по взлому обороны ЦСКА, но проблем он принес больше, чем пользы.Осман Кадиев: Скрипченко, скорее всего, возглавит «Анжи»Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что Вадим Скрипченко, скорее всего, станет новым главным тренером махачкалинской команды.
Футбол
Витиньо: Неистовая поддержка болельщиков позволила уничтожить «Спартак»
Футбол
Голы Халка и Ахмедова помогли «Шанхай СИПГ» обыграть «Чюнцин Лифань»
Легкая атлетика
Ян Цзяюй стала чемпионкой мира в ходьбе на 20 км
Легкая атлетика
Афанасьеву дисквалифицировали за три предупреждения во время ходьбы на 20 км на чемпионате мира
все новости
Ахмат
Ахматкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости