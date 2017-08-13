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Александр Бубнов: «Амкар» закроется и будет биться за очки

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч шестого тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Амкаром».

- Пермяки закроются и будут биться за очки, поэтому поставил на победу «Краснодара» с минимальным счетом, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.

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