«Анжи» приняло отставку главного тренера команды Григоряна

Руководство «Анжи» приняло решение удовлетворить прошение главного тренера команды Александра Григоряна об отставке. Об этом сообщает пресс-служба махачкалинской команды.

«Сразу же после матча «Анжи» - «Динамо» в клубе состоялось рабочее совещание, на котором было принято решение удовлетворить просьбу главного тренера.



Александр Витальевич принял предложение возглавить «Анжи» в непростой для команды момент. За короткое время в середине чемпионата ему пришлось создать и сплотить новый коллектив игроков. Конечно же он отдавал себе отчет, что будет тяжело и непросто.



Определенные надежды были связаны на новый сезон. Но, череда неудовлетворительных результатов команды привели к принятию решения удовлетворить просьбу главного тренера», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте «Анжи».

Ранее, Григорян объявил, что подаст в отставку после матча с «Динамо».