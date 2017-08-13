Алексей Поддубский: Обидно пропускать гол на последней минуте
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский подвел итоги матча шестого тура российской премьер-Лиги с «Рубином» (1:1).
- Обидно пропускать гол на последней минуте. Но в целом, я считаю, итог закономерен. Недотерпели, потеряли концентрацию. Надо было встречать Карадениза и не давать ему делать нацеленную передачу. Почему не было Коряна? Не восстановился после «Анжи», – цитирует Поддубского официальный сайт хабаровского клуба.
Дальневосточники набрали 4 очка и занимают на данный момент 12-е место в турнирной таблице. Казанцы с 8 баллами - на восьмой строчке.
В следующем туре «СКА-Хабаровск» 18 августа сыграет на выезде с «Тосно», а «Рубин» днем позже примет «Анжи».
Матч
СКА-Хабаровск - Рубин - 1:1 (0:0)
Голы
Христов 82 (1:0). Цакташ 90 (1:1).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Дедечко, Димидко, Баляйкин, Габулов (Казанков, 65), Федотов (Христов, 76), Маркович, Никифоров (Черевко, 72)
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Сорокин (Сонг, 87), Набиуллин, Карадениз, Мвила, Оздоев, Жемалетдинов (Азмун, 68), Рочина (Цакташ, 71)
Предупреждения:
Дедечко, 79; Казанков, 90 - Бауэр, 75
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
13 августа 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция