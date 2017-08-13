Алексей Поддубский: Обидно пропускать гол на последней минуте

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский подвел итоги матча шестого тура российской премьер-Лиги с «Рубином» (1:1).

- Обидно пропускать гол на последней минуте. Но в целом, я считаю, итог закономерен. Недотерпели, потеряли концентрацию. Надо было встречать Карадениза и не давать ему делать нацеленную передачу. Почему не было Коряна? Не восстановился после «Анжи», – цитирует Поддубского официальный сайт хабаровского клуба.

Дальневосточники набрали 4 очка и занимают на данный момент 12-е место в турнирной таблице. Казанцы с 8 баллами - на восьмой строчке.

В следующем туре «СКА-Хабаровск» 18 августа сыграет на выезде с «Тосно», а «Рубин» днем позже примет «Анжи».