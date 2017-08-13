Георгий Щенников: Увидел, что Головин пошел обыгрывать, подумал – вдруг мяч прилетит мне в ногу

Защитник ЦСКА Георгий Щенников прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче шестого тура премьер-лиги на «Арене ЦСКА».

– Это дерби, здесь никогда нет фаворита или аутсайдера, – приводит слова Щенникова официальный сайт ЦСКА. – Хорошо, что получилось в концовке вырвать победу, мы очень счастливы.

– В эпизоде с голом вы очень здорово выскочили на дальней штанге и пробили. Это наигрывалось или получилось экспромтом?

– Просто увидел, что Головин пошел обыгрывать защитников, подумал – вдруг мяч от него прилетит мне в ногу. Так и получилось!

– Что можете сказать о втором мяче?

– Витиньо молодец. Хорошо пробил. Там был маленький рикошет, но нам тоже забили с рикошетом.

– Какие эмоции от победы в дерби?

– Безумно счастлив! Спасибо болельщикам, их было слышно на протяжении всей игры. Мы безумно рады и счастливы!

Напомним, проигрывая по ходу матча со счетом 0:1 ЦСКА одержал волевую победу, забив два гола за две минуты.