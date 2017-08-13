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Георгий Щенников: Увидел, что Головин пошел обыгрывать, подумал – вдруг мяч прилетит мне в ногу

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Защитник ЦСКА Георгий Щенников прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче шестого тура премьер-лиги на «Арене ЦСКА».

– Это дерби, здесь никогда нет фаворита или аутсайдера, – приводит слова Щенникова официальный сайт ЦСКА. – Хорошо, что получилось в концовке вырвать победу, мы очень счастливы.

– В эпизоде с голом вы очень здорово выскочили на дальней штанге и пробили. Это наигрывалось или получилось экспромтом?
– Просто увидел, что Головин пошел обыгрывать защитников, подумал – вдруг мяч от него прилетит мне в ногу. Так и получилось!

– Что можете сказать о втором мяче?
– Витиньо молодец. Хорошо пробил. Там был маленький рикошет, но нам тоже забили с рикошетом.

– Какие эмоции от победы в дерби?
– Безумно счастлив! Спасибо болельщикам, их было слышно на протяжении всей игры. Мы безумно рады и счастливы!

Напомним, проигрывая по ходу матча со счетом 0:1 ЦСКА одержал волевую победу, забив два гола за две минуты.

Матч

ЦСКА - Спартак - 2:1 (0:0)

Голы

Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)

Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)

Предупреждения:

Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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