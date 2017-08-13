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Баскетболисты сборной России выиграли товарищеский турнир в Казани

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная России по баскетболу в товарищеском матче нанесла поражение Исландии со счетом 82:69 (24:15, 24:16, 12:23, 22:15).

В составе российской команды 20 очков на свой счет записал Михаил Кулагин. Тимофей Мозгов записал себе в актив 15 очков и 7 подборов.

Ранее в рамках турнира российские баскетболисты обыграли команды Венгрии (84:69) и Германии (89:60). Таким образом, сборная России стала победителем товарищеского турнира в Казани.

Напомним, что российская команда примет участие в чемпионате Европы, где на групповом этапе сыграют со сборными Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Турнир пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке.

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