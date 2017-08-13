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Александр Мейтин: Впервые за 17 лет вижу такой высокий уровень безопасности на матче ЦСКА - «Спартак»

Источник:  ТАССКомментарии

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин дал оценку прошедшему в субботу столичному дерби между ЦСКА и «Спартаком» (2:1) в рамках шестого тура чемпионата России.

«За 17 лет, которые я работаю, впервые вижу такой высокий уровень безопасности на этом матче. Всегда эти игры проходили более агрессивно. Конечно, это очень серьезная встреча, была пиротехника, но не столько, сколько раньше, когда горели все трибуны и стоял один мат. Были мелкие инциденты, которые тут же пресекались», - сказал Мейтин.



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