Йонас Энрот: В моем мире самый известный белорус – Андрей Мезин

Шведский голкипер минского «Динамо» Йонас Энрот рассказал о том, кто может быть самым популярным белорусским спортсменом в мире.

- Хорошо знаю игравших в НХЛ Костицыных и Грабовского. Еще у вас есть очень сильный велогонщик Василий Кириенко из команды «Скай». Кто еще? Назовите какие-нибудь фамилии, а я попробую их вспомнить. Виктория Азаренко? Да, теннисистка, но внешне я ее не узнаю. Дарья Домрачева? Нет, про нее я вообще ничего слышал. Александр Глеб? А вот его я помню. Это футболист, игравший за «Арсенал» и «Барселону».

А вообще в моем мире самый известный белорус – Андрей Мезин. Отличный вратарь, которого я очень хорошо запомнил по выступлению на чемпионатах мира. Вы можете гордиться таким соотечественником, - цитирует Энрота официальный сайт клуба.

Напомним, что в середине июля Энрот заключил однолетний контракт с минским «Динамо». Прошлый сезон вратарь начинал в составе «Торонто», а в январе был обменян в «Анахайм». Ранее Энрот играл в НХЛ за «Баффало», «Даллас» и «Лос-Анджелес».

В составе сборной Швеции голкипер стал чемпионом мира в 2013 году и серебряным призером Олимпийских игр-2014 в Сочи.