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«Зенит»-м одержал волевую победу над «Ахматом»-м

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 6-го тура молодежного первенства «Зенит» дома победил «Ахмат» со счетом 2:1.

В составе сине-бело-голубых по мячу забили Максим Бачинский и Иван Тарасов. У гостей с пенальти отличился Турпал-Али Мальсагов.

На 40-й минуте «Ахмат»-м остался в меньшинстве: судья удалил нападающего Абубакара Кадырова.

Напомним, после шести игр команда Александра Горшкова набрала семь очков и идет на 10-м месте. Грозненцы с пятью очками располагаются на 12-й строчке.

Следующий матч «Зенит»-м проведет 19 августа в гостях против «Амкара»-м, молодежная команда «Ахмата» в этот же день дома сыграет с «Арсеналом»-м.

13 августа в 20:05 на стадионе «Санкт-Петербург» в рамках 6-го тура РФПЛ пройдет матч основных команд «Зенита» и «Ахмата».

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