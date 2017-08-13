«Севилья» хочет арендовать у «Милана» Бакку за 2 млн евро

«Севилья» рассчитывает арендовать у «Милана» нападающего Карлоса Бакку до конца сезона-2017/18, сообщает Football Italia.

По данным издания, испанский клуб готов заплатить за 31-летнего колумбийца 2 миллиона евро, а сумму выкупа трансфера игрока предлагает установить на уровне 13 миллионов евро. Соответствующее предложение уже направлено «Милану».

Напомним, Бакка выступал за «Севилью» в 2013-2015 гг.

В прошедшем сезоне форвард провел 32 матча за «Милан» и забил 14 мячей при пяти голевых передачах.