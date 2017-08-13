«Севилья» хочет арендовать у «Милана» Бакку за 2 млн евро
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Севилья» рассчитывает арендовать у «Милана» нападающего Карлоса Бакку до конца сезона-2017/18, сообщает Football Italia.
По данным издания, испанский клуб готов заплатить за 31-летнего колумбийца 2 миллиона евро, а сумму выкупа трансфера игрока предлагает установить на уровне 13 миллионов евро. Соответствующее предложение уже направлено «Милану».
Напомним, Бакка выступал за «Севилью» в 2013-2015 гг.
В прошедшем сезоне форвард провел 32 матча за «Милан» и забил 14 мячей при пяти голевых передачах.
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