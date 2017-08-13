Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск1 : 1Рубин
Футбол  Крылья Советов- : -Динамо СПб
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Зенит- : -Ахмат
Футбол  Барселона- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Смирнов: Нам не к лицу выступать под каким-то флагом, кроме своего

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что на Олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены должны выступать под флагом России.

«Выскажу свою личную точку зрения как председатель НОАК. Конечно, нам не к лицу выступать под каким-то флагом, кроме своего. Мы должны добиваться того, чтобы мы выступали на Играх и выступали под российским флагом. Хотя говорят, что не позорно выступать под нейтральным флагом. Мы должны исходить из реальной обстановки, а не гадать, что делать, если что-то случится.

Совсем недавно во время сессии МОК я лично встречался с Томасом Бахом и Крэйгом Риди. Рассказывал им, объяснял, что мы делаем в России, какие антидопинговые меры приняты, какие новые законы приняли в этом отношении», – приводит «Р-Спорт» слова Смирнова.

Напомним, на чемпионате мира по легкой атлетике российские спортсмены выступают под нейтральным флагом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Любимов: Из-за отсутствия игроков из НХЛ интерес к Олимпиаде не потеряетсяНападающий ЦСКА Роман Любимов выразил мнение, что из-за отсутствия игроков из НХЛ интерес к хоккейному турниру на ОИ-2018 не упадет.«Матч ТВ»: слухи об отказе от показа ОИ-2018 не соответствуют действительности«Матч ТВ» осенью завершит переговоры по покупке прав на показ зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в Пхнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.Василий Уткин: «Матч ТВ» будет освещать Олимпиаду-2018 в урезанном видеТелекомментатор Василий Уткин в своем канале в Telegram сообщил, что имеющимся у него сведениям, холдинг «МАТЧ!» планирует резко сократить затраты на освещение Олимпиады-2018.Денис Денисов: Ставлю перед собой цель поехать на ОлимпиадуЗащитник магнитогорского «Металлурга» Денис Денисов заявил о своем желании пробиться в сборную России на Олимпийские игры в Пхенчхане.Хайо Зеппельт: Бах дает зеленый свет государственной системе допинга в РоссииАвтор резонансных фильмов о допинге в спорте Хайо Зеппельт прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что Россия заплатит Международному олимпийскому комитету (МОК) 100 млн долларов за участие в Олимпиаде-2018.
Футбол
«Севилья» хочет арендовать у «Милана» Бакку за 2 млн евро
Футбол
Александр Мейтин: Впервые за 17 лет вижу такой высокий уровень безопасности на матче ЦСКА - «Спартак»
Футбол
Георгий Щенников: Увидел, что Головин пошел обыгрывать, подумал – вдруг мяч прилетит мне в ногу
Футбол
Обамеянг досрочно покинул тренировку «Боруссии» после того, как заявил, что хочет в «Милан»
все новости
Томас Бах
Томас Бахвсе новости
Крейг Риди
Крейг Ридивсе новости
Виталий Смирнов
Виталий Смирноввсе новости
ОИ-2018
ОИ-2018