Виталий Смирнов: Нам не к лицу выступать под каким-то флагом, кроме своего

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что на Олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены должны выступать под флагом России.

«Выскажу свою личную точку зрения как председатель НОАК. Конечно, нам не к лицу выступать под каким-то флагом, кроме своего. Мы должны добиваться того, чтобы мы выступали на Играх и выступали под российским флагом. Хотя говорят, что не позорно выступать под нейтральным флагом. Мы должны исходить из реальной обстановки, а не гадать, что делать, если что-то случится.

Совсем недавно во время сессии МОК я лично встречался с Томасом Бахом и Крэйгом Риди. Рассказывал им, объяснял, что мы делаем в России, какие антидопинговые меры приняты, какие новые законы приняли в этом отношении», – приводит «Р-Спорт» слова Смирнова.

Напомним, на чемпионате мира по легкой атлетике российские спортсмены выступают под нейтральным флагом.