Афанасьеву дисквалифицировали за три предупреждения во время ходьбы на 20 км на чемпионате мира

Представительница России Клавдия Афанасьева дисквалифицирована во время ходьбы на 20 км на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

21-летняя Афанасьева получила третье предупреждение после часа ходьбы и по правилам была снята с дистанции.

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.