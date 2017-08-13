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Афанасьеву дисквалифицировали за три предупреждения во время ходьбы на 20 км на чемпионате мира

Источник:  ТАССКомментарии

Представительница России Клавдия Афанасьева дисквалифицирована во время ходьбы на 20 км на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

21-летняя Афанасьева получила третье предупреждение после часа ходьбы и по правилам была снята с дистанции.

На чемпионате мира в Лондоне стартовали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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