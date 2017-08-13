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Голы Халка и Ахмедова помогли «Шанхай СИПГ» обыграть «Чюнцин Лифань»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Шанхай СИПГ» дома обыграл «Чюнцин Лифань» (3:2) в 22-м туре чемпионата Китая.

У хозяев поля отличились Халк (34-я минута - с пенальти), Одил Ахмедов (72-я) и У Лэй (88-я), у гостей - Юри (55-я - с пенальти) и Хуань Лю (87-я).

«Шанхай СИПГ» с 45 очками по-прежнему занимает второе место, на пять баллов отставая от «Гуанчжоу Эвергранд».

Чюнцин Лифань» с 30 очками - на восьмой позиции.

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