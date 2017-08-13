Марис Петерсон: У Афанасьевой были технические проблемы, из-за которых получился такой результат

Российский судья международной категории по спортивной ходьбе Марис Петерсон прокомментировал дисквалификацию российской спортсменки Клавдии Афанасьевой во время ходьбы на 20 км на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

- Афанасьева шла в лидирующей группе, она сражалась, потенциально она была готова претендовать на медаль. Но у нее были технические проблемы, из-за которых получился такой результат. После соревнований я поговорю с судьями, мы эти проблемы учтем, чтобы в следующих соревнованиях их исправить, - передает слова специалиста «Р-Спорт».

Напомним, что победу в соревнованиях с результатом 1 час 26 минут 18 секунды одержала китаянка Ян Цзяюй.