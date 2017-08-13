«Локомотив» - «Тосно». Стартовые составы
Источник: РФПЛКомментарии
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Тосно» на матч шестого тура чемпионата России.
«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Тарасов, Касаев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбусь, Фернандеш.
Запасные: Коченков, Медведев, Денисов, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Коломейцев, Баринов, Корян, Ндинга, Лысов.
«Тосно»: Юрченко, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин, Нуну Роша, Карницкий, Марков, Заболотный, Мелкадзе.
Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, дудиев, Абазов, Быстров, Альшин, Палиенко, Мирзов, Казаев, Трошечкин.
Добавим, что встреча пройдет в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.
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