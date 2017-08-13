«Локомотив» - «Тосно». Стартовые составы

Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в шестом туре чемпионата России.

Витиньо: Неистовая поддержка болельщиков позволила уничтожить «Спартак» Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в шестом туре чемпионата России.