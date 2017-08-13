Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск1 : 1Рубин
Футбол  Крылья Советов- : -Динамо СПб
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Зенит- : -Ахмат
Футбол  Барселона- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Локомотив» - «Тосно». Стартовые составы

Источник:  РФПЛКомментарии

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Тосно» на матч шестого тура чемпионата России.

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Тарасов, Касаев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбусь, Фернандеш.

Запасные: Коченков, Медведев, Денисов, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Коломейцев, Баринов, Корян, Ндинга, Лысов.

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин, Нуну Роша, Карницкий, Марков, Заболотный, Мелкадзе.

Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, дудиев, Абазов, Быстров, Альшин, Палиенко, Мирзов, Казаев, Трошечкин.

Добавим, что встреча пройдет в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» и начнется в 17:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Витиньо: Неистовая поддержка болельщиков позволила уничтожить «Спартак»Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в шестом туре чемпионата России.Александр Мейтин: Впервые за 17 лет вижу такой высокий уровень безопасности на матче ЦСКА - «Спартак»Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин дал оценку прошедшему в субботу столичному дерби между ЦСКА и «Спартаком» (2:1) в рамках шестого тура чемпионата России.Георгий Щенников: Увидел, что Головин пошел обыгрывать, подумал – вдруг мяч прилетит мне в ногуЗащитник ЦСКА Георгий Щенников прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче шестого тура премьер-лиги на «Арене ЦСКА».Алексей Поддубский: Обидно пропускать гол на последней минутеГлавный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский подвел итоги матча шестого тура российской премьер-Лиги с «Рубином» (1:1).«Анжи» приняло отставку главного тренера команды ГригорянаРуководство «Анжи» приняло решение удовлетворить прошение главного тренера команды Александра Григоряна об отставке. Об этом сообщает пресс-служба махачкалинской команды.
Футбол
«Севилья» хочет арендовать у «Милана» Бакку за 2 млн евро
Футбол
Александр Мейтин: Впервые за 17 лет вижу такой высокий уровень безопасности на матче ЦСКА - «Спартак»
Футбол
Георгий Щенников: Увидел, что Головин пошел обыгрывать, подумал – вдруг мяч прилетит мне в ногу
Футбол
Обамеянг досрочно покинул тренировку «Боруссии» после того, как заявил, что хочет в «Милан»
все новости
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости