Горди Дуайер: Энроту надо дать практику перед стартом регулярного чемпионата КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями перед стартом команды на Кубке ЛЖД.

- Это будет конкурентный турнир. Сегодняшнюю встречу с Ригой вообще можно рассматривать как дерби, которое наверняка окажется очень эмоциональным. Хозяева хотят удачно стартовать перед родными болельщиками, взять реванш за Кубок Минска, поэтому ждём напряжённой игры и готовимся дать достойный ответ.

- Планировали, что Энрот сыграет два-три матча на турнире. Он и начнет встречу с Ригой?

- Совершенно верно. У нас действительно есть такой план. Йонас здорово проявил себя на тренировках. И поскольку «Динамо» очень рассчитывает на него, надо дать Энроту практику перед стартом регулярного чемпионата, - приводит слова Дуайера пресс-служба минского клуба.

Напомним, что Дауйер в июле возглавил минское «Динамо». До этого на протяжении двух сезонов он возглавлял «Медвешчак», который в итоге покинул КХЛ. Также специалист входил в тренерский штаб сборной Канады, выигравшей Кубок Шпенглера в 2016 году.

Кроме этого Дауйер возглавлял швейцарский «Амбри-Пиотта», был ассистентом главного тренера юношеской (U18) сборной Канады.