Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск1 : 1Рубин
Футбол  Крылья Советов- : -Динамо СПб
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Зенит- : -Ахмат
Футбол  Барселона- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Горди Дуайер: Энроту надо дать практику перед стартом регулярного чемпионата КХЛ

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями перед стартом команды на Кубке ЛЖД.

- Это будет конкурентный турнир. Сегодняшнюю встречу с Ригой вообще можно рассматривать как дерби, которое наверняка окажется очень эмоциональным. Хозяева хотят удачно стартовать перед родными болельщиками, взять реванш за Кубок Минска, поэтому ждём напряжённой игры и готовимся дать достойный ответ.

- Планировали, что Энрот сыграет два-три матча на турнире. Он и начнет встречу с Ригой?
- Совершенно верно. У нас действительно есть такой план. Йонас здорово проявил себя на тренировках. И поскольку «Динамо» очень рассчитывает на него, надо дать Энроту практику перед стартом регулярного чемпионата, - приводит слова Дуайера пресс-служба минского клуба.

Напомним, что Дауйер в июле возглавил минское «Динамо». До этого на протяжении двух сезонов он возглавлял «Медвешчак», который в итоге покинул КХЛ. Также специалист входил в тренерский штаб сборной Канады, выигравшей Кубок Шпенглера в 2016 году.

 Кроме этого Дауйер возглавлял швейцарский «Амбри-Пиотта», был ассистентом главного тренера юношеской (U18) сборной Канады.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Йонас Энрот: В моем мире самый известный белорус – Андрей МезинШведский голкипер минского «Динамо» Йонас Энрот рассказал о том, кто может быть самым популярным белорусским спортсменом в мире.«Постоянно беру здесь люля-кебаб». Как живет в Сочи воспитанник СКА«Постоянно беру здесь люля-кебаб». Как живет в Сочи воспитанник СКАЭкс-игрок СКА Святослав Гребенщиков рассказал, как отдохнуть в Сочи и почему он выбрал клуб из курортного города.Соин заключил пробный контракт с «Ладой». Таблица переходов КХЛСоин заключил пробный контракт с «Ладой». Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.Горди Дуайер: Я вспоминаю «Медвешчак» как организацию, давшую мне шанс поработать в КХЛГлавный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился воспоминаниями о «Медвешчаке», где он отработал два сезона, пока клуб не покинул КХЛ.Роб Клинкхаммер: Моя цель – выступить на Олимпиаде, это мечтаНападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер прокомментировал вызов в сборную Канады на Sochi Hockey Open.
Футбол
«Севилья» хочет арендовать у «Милана» Бакку за 2 млн евро
Футбол
Александр Мейтин: Впервые за 17 лет вижу такой высокий уровень безопасности на матче ЦСКА - «Спартак»
Футбол
Георгий Щенников: Увидел, что Головин пошел обыгрывать, подумал – вдруг мяч прилетит мне в ногу
Футбол
Обамеянг досрочно покинул тренировку «Боруссии» после того, как заявил, что хочет в «Милан»
все новости
Динамо Мн
Динамо Мнкалендарьстатистика
Горди Дуайер
Горди Дуайервсе новости
Йонас Энрот
Йонас Энротвсе новости