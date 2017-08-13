Витиньо: Неистовая поддержка болельщиков позволила уничтожить «Спартак»
Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в шестом туре чемпионата России.
- Тяжелая игра, очень боевая. Много стыков, единоборств. Эту игру можно выделить отдельно, ведь это «классико». Обе команды пытались показать себя с лучшей стороны, но мы заслужили победу.
- Еще после
80-й минуты игра катилась к совсем плохому результату. Что случилось потом?
- Голы были лишь вопросом времени. После пропущенного мяча мы оказались чуть выбитыми из колеи, нам понадобилось время, чтобы прийти в себя. Затем вернулись в игру, перешли на половину поля соперника, фактически взяли матч под контроль.
- Твой гол
взорвал армейские трибуны и отправил в нокаут соперника. Вспомни, пожалуйста,
эпизод.
- Оставалось совсем немного времени до окончания матча. Мы прессинговали очень высоко. Чалов покатил мяч, и мне уже некому было давать пас. Надо было или бить, или эпизод был бы исчерпанным. Увидел, что на меня выдвигаются два защитника, решил пробить низом с отскоком от газона. Очень сложный удар был для вратаря.
- Армейские
болельщики гнали команду вперед даже тогда, когда, казалось, не все получается.
Что скажешь им?
- Когда ты вынуждаешь команду соперника опуститься на колени, встать ей очень тяжело. Это произошло благодаря нашим болельщикам. Это и есть магия футбола: ты проигрываешь, но болельщики гонят тебя вперед, верят в тебя и твой потенциал и в то, что игру можно перевернуть. Это эмоции, которые привлекают людей в мир футбола. Когда проигрывали, мы чувствовали дыхание наших болельщиков, и это помогало. Неистовая поддержка позволила уничтожить соперника.
Матч
Голы
Пашалич 47 (0:1). Щенников 83 (1:1). Витиньо 85 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Березуцкий А. (Натхо, 69), Березуцкий В., Фернандес, Головин, Дзагоев (Игнашевич, 90), Вернблум, Витиньо, Оланаре (Чалов, 58)
Спартак: Селихов, Джикия, Петкович, Комбаров, Таски, Промес, Пашалич, Глушаков, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Зе Луиш (Мельгарехо, 37)
Предупреждения:
Головин, 84; Витиньо, 86; Вернблум, 90; Фернандес, 90 - Джикия, 90; Промес, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 августа 17:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция