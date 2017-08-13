Витиньо: Неистовая поддержка болельщиков позволила уничтожить «Спартак»

Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в шестом туре чемпионата России.

- Тяжелая игра, очень боевая. Много стыков, единоборств. Эту игру можно выделить отдельно, ведь это «классико». Обе команды пытались показать себя с лучшей стороны, но мы заслужили победу.

- Еще после 80-й минуты игра катилась к совсем плохому результату. Что случилось потом?

- Голы были лишь вопросом времени. После пропущенного мяча мы оказались чуть выбитыми из колеи, нам понадобилось время, чтобы прийти в себя. Затем вернулись в игру, перешли на половину поля соперника, фактически взяли матч под контроль.

- Твой гол взорвал армейские трибуны и отправил в нокаут соперника. Вспомни, пожалуйста, эпизод.

- Оставалось совсем немного времени до окончания матча. Мы прессинговали очень высоко. Чалов покатил мяч, и мне уже некому было давать пас. Надо было или бить, или эпизод был бы исчерпанным. Увидел, что на меня выдвигаются два защитника, решил пробить низом с отскоком от газона. Очень сложный удар был для вратаря.

- Армейские болельщики гнали команду вперед даже тогда, когда, казалось, не все получается. Что скажешь им?

- Когда ты вынуждаешь команду соперника опуститься на колени, встать ей очень тяжело. Это произошло благодаря нашим болельщикам. Это и есть магия футбола: ты проигрываешь, но болельщики гонят тебя вперед, верят в тебя и твой потенциал и в то, что игру можно перевернуть. Это эмоции, которые привлекают людей в мир футбола. Когда проигрывали, мы чувствовали дыхание наших болельщиков, и это помогало. Неистовая поддержка позволила уничтожить соперника.