«Томь» проиграла «Шиннику» и прервала свою серию из четырех побед
Футболисты «Шинника» взяли верх над «Томью» в матче восьмого тура первенства ФНЛ со счетом 3:1.
У ярославцев точные удары на счету Михаила Земскова, Эльдара Низамутдинова, Дмитрия Самойлова. Единственный гол у «Томи» на свой счет записал Дмитрий Сасин.
После этой игры «Шинник» набрал 14 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Томь», имея в активе 12 очков, занимает восьмое место.
В следующем туре «Шинник» 19 августа на своем поле примет «Химки». В тот же день «Томь» на выезде сыграет с «Динамо» из Санкт-Петербурга.
Матч
Голы
Сасин 22 (1:0). Земсков 48 (1:1). Низамутдинов 50 (1:2). Самойлов 58 (1:3).
Состав
Томь: Мелихов, Гирдвайнис, Микуцкис, Пульич, Иванов, Макурин, Деобальд, Войдель, Соболев, Кудряшов, Сасин
Шинник: Яшин, Чистяков, Евсеев, Дроздов, Ятченко, Щадин, Шайморданов, Нарылков, Самойлов, Земсков, Низамутдинов
Судья:
Павел Шадыханов (Россия)
Место и дата
13 августа 15:00, Труд, Онлайн-трансляция