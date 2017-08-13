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«Томь» проиграла «Шиннику» и прервала свою серию из четырех побед

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Шинника» взяли верх над «Томью» в матче восьмого тура первенства ФНЛ со счетом 3:1.

У ярославцев точные удары на счету Михаила Земскова, Эльдара Низамутдинова, Дмитрия Самойлова. Единственный гол у «Томи» на свой счет записал Дмитрий Сасин.

После этой игры «Шинник» набрал 14 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Томь», имея в активе 12 очков, занимает восьмое место.

В следующем туре «Шинник» 19 августа на своем поле примет «Химки». В тот же день «Томь» на выезде сыграет с «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Матч

Томь - Шинник - 1:3 (1:0)

Голы

Сасин 22 (1:0). Земсков 48 (1:1). Низамутдинов 50 (1:2). Самойлов 58 (1:3).

Состав

Томь: Мелихов, Гирдвайнис, Микуцкис, Пульич, Иванов, Макурин, Деобальд, Войдель, Соболев, Кудряшов, Сасин

Шинник: Яшин, Чистяков, Евсеев, Дроздов, Ятченко, Щадин, Шайморданов, Нарылков, Самойлов, Земсков, Низамутдинов

Судья:

Павел Шадыханов (Россия)

Место и дата

13 августа 15:00, Труд, Онлайн-трансляция

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