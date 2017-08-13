«Томь» проиграла «Шиннику» и прервала свою серию из четырех побед

Футболисты «Шинника» взяли верх над «Томью» в матче восьмого тура первенства ФНЛ со счетом 3:1.

У ярославцев точные удары на счету Михаила Земскова, Эльдара Низамутдинова, Дмитрия Самойлова. Единственный гол у «Томи» на свой счет записал Дмитрий Сасин.

После этой игры «Шинник» набрал 14 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Томь», имея в активе 12 очков, занимает восьмое место.

В следующем туре «Шинник» 19 августа на своем поле примет «Химки». В тот же день «Томь» на выезде сыграет с «Динамо» из Санкт-Петербурга.