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«Тоттенхэм» всухую обыграл «Ньюкасл»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ньюкасл» дома уступил «Тоттенхэму» (0:2) в первом туре чемпионата Англии.

У победителей отличились Деле Алли (61-я минута) и Бен Дэвис (70-я).

Отметим, что хозяева поля с 48-й минуты играли вдесятером: красную карточку получил Джонджо Шелви.

В следующем туре «Ньюкасл» 20 августа сыграет на выезде с «Хаддерсфилдом», а «Тоттенхэм» в тот же день примет «Челси».

Матч

Ньюкасл - Тоттенхэм - 0:2 (0:0)

Голы

Алли 61 (0:1). Дэвис 71 (0:2).

Состав

Ньюкасл: Эллиот, Кларк, Лежён (Мбемба, 34), Хэйден, Даммет (Ласкеллес, 8), Манкильо, Ритчи, Шелви, Атсу, Гэйл (Мерино, 76), Перес

Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Дэвис, Сиссоко (Сон Хын Мин, 58), Дембеле (Уинкс, 90), Алли (Ваньяма, 82), Дайер, Эриксен, Кейн

Предупреждения:

Ритчи, 52 - Кейн, 31; Дэвис, 86

Удаления:

Шелви, 49 - нет

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

13 августа 15:30, Сент Джеймс Парк, Онлайн-трансляция

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