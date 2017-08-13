«Тоттенхэм» всухую обыграл «Ньюкасл»
«Ньюкасл» дома уступил «Тоттенхэму» (0:2) в первом туре чемпионата Англии.
У победителей отличились Деле Алли (61-я минута) и Бен Дэвис (70-я).
Отметим, что хозяева поля с 48-й минуты играли вдесятером: красную карточку получил Джонджо Шелви.
В следующем туре «Ньюкасл» 20 августа сыграет на выезде с «Хаддерсфилдом», а «Тоттенхэм» в тот же день примет «Челси».
Матч
Ньюкасл - Тоттенхэм - 0:2 (0:0)
Голы
Алли 61 (0:1). Дэвис 71 (0:2).
Состав
Ньюкасл: Эллиот, Кларк, Лежён (Мбемба, 34), Хэйден, Даммет (Ласкеллес, 8), Манкильо, Ритчи, Шелви, Атсу, Гэйл (Мерино, 76), Перес
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Дэвис, Сиссоко (Сон Хын Мин, 58), Дембеле (Уинкс, 90), Алли (Ваньяма, 82), Дайер, Эриксен, Кейн
Предупреждения:
Ритчи, 52 - Кейн, 31; Дэвис, 86
Удаления:
Шелви, 49 - нет
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
13 августа 15:30, Сент Джеймс Парк, Онлайн-трансляция