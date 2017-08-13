Рублев, Хачанов, Кравчук и Медведев - в составе сборной России на матч Кубка Дэвиса против Венгрии
Источник: ТАССКомментарии
Андрей Рублев, Карен Хачанов, Константин Кравчук и Даниил Медведев вошли в состав сборной России на матч Кубка Дэвиса против команды Венгрии, сообщил ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Сборная России сыграет с командой Венгрии в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Матч пройдет в Венгрии 15-17 сентября.
«В матче против команды Венгрии за нашу сборную сыграют Медведев, Хачанов, Рублев и Кравчук», - сказал Тарпищев.
В феврале россияне в гостях уступили сербам во встрече первого круга Мировой группы.
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