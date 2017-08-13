Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск1 : 1Рубин
Футбол  Крылья Советов0 : 0Динамо СПб
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Футбол  Локомотив0 : 1Тосно
Футбол  Зенит- : -Ахмат
Футбол  Барселона- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рублев, Хачанов, Кравчук и Медведев - в составе сборной России на матч Кубка Дэвиса против Венгрии

Источник:  ТАССКомментарии

Андрей Рублев, Карен Хачанов, Константин Кравчук и Даниил Медведев вошли в состав сборной России на матч Кубка Дэвиса против команды Венгрии, сообщил ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Сборная России сыграет с командой Венгрии в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Матч пройдет в Венгрии 15-17 сентября.

«В матче против команды Венгрии за нашу сборную сыграют Медведев, Хачанов, Рублев и Кравчук», - сказал  Тарпищев.

В феврале россияне в гостях уступили сербам во встрече первого круга Мировой группы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Кафельников: Не понимаю, почему Хачанов и Рублев не сыграют в Санкт-ПетербургеВице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников оценил состав участников турнира в Санкт-Петербурге.Медведев уступил Звереву в 1/4 финала турнира в ВашингтонеМатч 1/4 финала турнира в Вашингтоне (США) между немцем Александром Зверевым и россиянином Даниилом Медведевым завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 6:4 в пользу Зверева.Медведев победил Димитрова и вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне50-я ракетка мира Даниил Медведев нанес поражение Григору Димитрову из Болгарии в матче 1/8 финала турнира ATP City Open в Вашингтоне.Хачанов уступил Дельбонису в 1/4 турнира в ГамбургеМатч 1/4 финала турнира АТР в Гамбурге (Германия) между россиянином Кареном Хачановым и аргентинцем Федерико Дельбонисом завершился победой аргентинского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:5, 3:6, 6:4 в пользу Дельбониса.Хачанов стал четвертьфиналистом теннисного турнира в ГамбургеНа проходящем в немецком Гамбурге теннисном турнире россиянин Карен Хачанов переиграл британца Аляжа Бедене и вышел в 1/4 финала.
Футбол
Витиньо: Неистовая поддержка болельщиков позволила уничтожить «Спартак»
Футбол
Голы Халка и Ахмедова помогли «Шанхай СИПГ» обыграть «Чюнцин Лифань»
Легкая атлетика
Ян Цзяюй стала чемпионкой мира в ходьбе на 20 км
Легкая атлетика
Афанасьеву дисквалифицировали за три предупреждения во время ходьбы на 20 км на чемпионате мира
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Даниил Медведев
Даниил Медведеввсе новости
Константин Кравчук
Константин Кравчуквсе новости
Андрей Рублев
Андрей Рублеввсе новости
Карен Хачанов
Карен Хачановвсе новости
Кубок Дэвиса
Кубок Дэвисатаблицакалендарьстатистикатексты/новости