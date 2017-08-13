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Широбоков завоевал серебро чемпионата мира в ходьбе на 20 км

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в эти дни в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике россиянин Сергей Широбоков занял второе место в спортивной ходьбе на 20 км.

Широбоков, выступавший на турнире в нейтральном статусе, показал результат 1 час 18 минут 55 секунды. Всего две секунды у россиянина выиграл чемпион мира колумбиец Эйдер Аревало, установивший национальный рекорд. Бронза досталась Кайо Бонфима из Бразилии.

Легкая атлетика
 Чемпионат мира
 Лондон (Великобритания)
Мужчины. Ходьба. 20 км.

 1. Эйдер Аревало (Колумбия) – 1:18.53
2. Сергей Широбоков (Россия) – 1:18.55
3. Кайо Бонфим (Бразилия) – 1:19.04.

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