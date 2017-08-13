Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск1 : 1Рубин
Футбол  Крылья Советов0 : 0Динамо СПб
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Футбол  Локомотив0 : 1Тосно
Футбол  Зенит- : -Ахмат
Футбол  Барселона- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маурисио Почеттино: Победили заслуженно, но счет 3:0 был бы более справедлив

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокоменнтировал выездную победу над «Ньюкаслом» (2:0) в первом туре чемпионата Англии.

«Мы знали как играет соперник - очень плотно и глубоко, - цитирует специалиста BBC Sport. - Было трудно быстро передвигать мяч, находить свободное простанство и создавать моменты. У нас был контроль, нам помогло удаление у «Ньюкасла», но, думаю, мы победили заслуженно. Хотя, если бы Харри Кейн в концовке сделал счет 3:0, это было бы более справедливо».

Матч

Ньюкасл - Тоттенхэм - 0:2 (0:0)

Голы

Алли 61 (0:1). Дэвис 71 (0:2).

Состав

Ньюкасл: Эллиот, Кларк, Лежён (Мбемба, 34), Хэйден, Даммет (Ласкеллес, 8), Манкильо, Ритчи, Шелви, Атсу, Гэйл (Мерино, 76), Перес

Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Дэвис, Сиссоко (Сон Хын Мин, 58), Дембеле (Уинкс, 90), Алли (Ваньяма, 82), Дайер, Эриксен, Кейн

Предупреждения:

Ритчи, 52 - Кейн, 31; Дэвис, 86

Удаления:

Шелви, 49 - нет

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

13 августа 15:30, Сент Джеймс Парк, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Тоттенхэм» всухую обыграл «Ньюкасл»«Ньюкасл» дома уступил «Тоттенхэму» (0:2) в первом туре чемпионата Англии.Жозе Моуринью: У меня есть условия, чтобы сделать «Манчестер Юнайтед» сильнееГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил свои шансы выиграть чемпионство в свой второй сезон работы с командой.АПЛ. 1-й тур. «Ньюкасл» - «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм» и другие матчиРезультаты матчей первого тура чемпионата Англии.Хосеп Гвардиола: Было непросто преодолеть оборону «Брайтона»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча против «Брайтона» в первом туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брайтон»Матч первого тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Ман Сити».
Футбол
Витиньо: Неистовая поддержка болельщиков позволила уничтожить «Спартак»
Футбол
Голы Халка и Ахмедова помогли «Шанхай СИПГ» обыграть «Чюнцин Лифань»
Легкая атлетика
Ян Цзяюй стала чемпионкой мира в ходьбе на 20 км
Легкая атлетика
Афанасьеву дисквалифицировали за три предупреждения во время ходьбы на 20 км на чемпионате мира
все новости
Ньюкасл
Ньюкаслкалендарьстатистика
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттиновсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости