Маурисио Почеттино: Победили заслуженно, но счет 3:0 был бы более справедлив
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокоменнтировал выездную победу над «Ньюкаслом» (2:0) в первом туре чемпионата Англии.
«Мы знали как играет соперник - очень плотно и глубоко, - цитирует специалиста BBC Sport. - Было трудно быстро передвигать мяч, находить свободное простанство и создавать моменты. У нас был контроль, нам помогло удаление у «Ньюкасла», но, думаю, мы победили заслуженно. Хотя, если бы Харри Кейн в концовке сделал счет 3:0, это было бы более справедливо».
Матч
Ньюкасл - Тоттенхэм - 0:2 (0:0)
Голы
Алли 61 (0:1). Дэвис 71 (0:2).
Состав
Ньюкасл: Эллиот, Кларк, Лежён (Мбемба, 34), Хэйден, Даммет (Ласкеллес, 8), Манкильо, Ритчи, Шелви, Атсу, Гэйл (Мерино, 76), Перес
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Дэвис, Сиссоко (Сон Хын Мин, 58), Дембеле (Уинкс, 90), Алли (Ваньяма, 82), Дайер, Эриксен, Кейн
Предупреждения:
Ритчи, 52 - Кейн, 31; Дэвис, 86
Удаления:
Шелви, 49 - нет
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
13 августа 15:30, Сент Джеймс Парк, Онлайн-трансляция