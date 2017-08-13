Маурисио Почеттино: Победили заслуженно, но счет 3:0 был бы более справедлив

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокоменнтировал выездную победу над «Ньюкаслом» (2:0) в первом туре чемпионата Англии.

«Мы знали как играет соперник - очень плотно и глубоко, - цитирует специалиста BBC Sport. - Было трудно быстро передвигать мяч, находить свободное простанство и создавать моменты. У нас был контроль, нам помогло удаление у «Ньюкасла», но, думаю, мы победили заслуженно. Хотя, если бы Харри Кейн в концовке сделал счет 3:0, это было бы более справедливо».