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Сергей Колотовкин: В матче против «Спартака» в командной игре армейцы были очень слабы

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин поделился мнением о матча шестого тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» (2:1).

- Армейцы играли несколько хуже. По составу тоже уступали сопернику. Но это футбол — никогда не предугадаешь окончательный результат. Скорее команды наиграли на ничью. А то, что армейцы выиграли, — это хорошо.

Если честно, Головина вчера вообще не заметил. Но отдельные его действия, которые привели к первому забитому мячу, переломили ход матча. Было очень важно быстро провести второй гол. Встреча, которая могла закончиться поражением, в итоге завершилась победой. Но в целом в командной игре армейцы были очень слабы, — рассказал Колотовкин в интервью «Газете.Ru».

Напомним, проигрывая по ходу матча со счетом 0:1, ЦСКА одержал волевую победу, забив два гола за две минуты.

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