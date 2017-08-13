«Енисей» разгромил «Авангард» в ФНЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Авангард» дома уступил «Енисею» (0:4) в 8-м туре первенства ФНЛ.
У победителей отличились Владимир Камеш (9-я минута), Андрей Козлов (9-я и 40-я) и Александр Кутьин (44-я).
Красноярцы с 18 очками занимают на данный момент первое место, команда из Курска с 7 баллами - на 17-й строчке.
В следующем туре «Авангард» 19 августа сыграет на выезде с «Волгарем», а «Енисей» в тот же день примет «Зенит-2».
Матч
Голы
Камеш 9 (0:1). Козлов 12 (0:2). Козлов 40 (0:3). Кутьин 44 (0:4).
Место и дата
13 августа 17:00, Трудовые резервы, Онлайн-трансляция
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