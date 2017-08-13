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«Енисей» разгромил «Авангард» в ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Авангард» дома уступил «Енисею» (0:4) в 8-м туре первенства ФНЛ.

У победителей отличились Владимир Камеш (9-я минута), Андрей Козлов (9-я и 40-я) и Александр Кутьин (44-я).

Красноярцы с 18 очками занимают на данный момент первое место, команда из Курска с 7 баллами - на 17-й строчке.

В следующем туре «Авангард» 19 августа сыграет на выезде с «Волгарем», а «Енисей» в тот же день примет «Зенит-2».

Матч

Авангард - Енисей - 0:4 (0:4)

Голы

Камеш 9 (0:1). Козлов 12 (0:2). Козлов 40 (0:3). Кутьин 44 (0:4).

Место и дата

13 августа 17:00, Трудовые резервы, Онлайн-трансляция

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