«Зенит» – «Ахмат». Иванович и Терентьев - в стартовом составе хозяев
«Зенит» опубликовал заявку на матч шестого тура РФПЛ против «Ахмата».
Стартовый состав: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Терентьев, Кузяев, Паредес, Шатов, Ерохин, Кокорин, Дриусси.
Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Карпов, Жирков, Краневиттер, Нобоа, Дзюба, Полоз.
Напомним, матч пройдет 13 августа в Петербурге и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. «Зенит» с 13 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, «Ахмат» с 9 баллами идет на шестом месте.
Матч
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев, Ерохин, Кузяев, Паредес, Шатов, Кокорин, Дриусси
Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов, Раванелли, Швец, Ахъядов, Жаба
Предупреждения:
нет - Ахъядов, 21
Место и дата
13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция