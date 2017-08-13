Зинэтула Билялетдинов: Сейчас «Ак Барс» на таком этапе, когда уже надо показывать качественную игру

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды на «Локомотивом» (2:1) в матче Кубка Латвийских железных дорог.

- Очень полезный матч для обеих команд. Сейчас мы на таком этапе, когда уже надо показывать качественную игру. Правда, не всегда все получается. Игра в большинстве нас сегодня не порадовала. Сыграли совсем не так, как хотелось бы. Потому что несколько человек отсутствовали в команде до недавнего времени и сегодня первый раз играли все вместе. Но это поправимо, – передает слова Билялетдинова «Р-Спорт».

В следующем матче «Ак Барс» 14 августа сыграет против рижского «Динамо». В тот же день «Локомотив» встретится с минским «Динамо».