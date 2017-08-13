«Краснодар» - «Амкар». Стартовые составы
Источник: РФПЛКомментарии
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Амкара» на матч шестого тура чемпионата России.
«Краснодар»: Сафонов, Янбаев, Мартынович, Гранквист, Газинский, Жоаозиньо, Каборе, Перейра, Классон, Ристич, Игнатьев.
Запасные: Синицын, Латышонок, Шишкин, Жиров, Рамирес, Мамаев, Петров, Подберезкин, Жигулев, Вандерсон, Сулейманов.
«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Конде, Рязанцев, Комолов, Баланович, Бодул.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Алейников, Мельников, Шаваев, Гащенков, Костюков, Гол, Салугин, Гасилин.
Добавим, что встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этого матча.
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