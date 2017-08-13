Венцислав Христов: Результат игры с «Рубином» положительный, это большой клуб
Нападающий «СКА-Хабаровска» Венцислав Христов прокомментировал домашнюю ничью с «Рубином» (1:1) в шестом туре РФПЛ.
Болгарин стал автором гола в ворота казанцев.
- Что
было самым важным, когда Вы забивали гол?
- Попасть в ворота, сохранив концентрацию.
- «Рубин» в итоге отыгрался, забив в компенсированное
арбитром время. Команда наверняка огорчена таким результатом.
- Он все равно положительный для нас. «Рубин» большой клуб, а Гекдениз Карадениз - очень большой футболист. Это он организовал гол у соперников. Матч был сложным, у «Рубина» были хорошие моменты, мы тоже старались не отставать и вели свою игру. Надеюсь, болельщики не сильно огорчены тем, что в итоге победа ускользнула от СКА.
- Вы вышли на замену и сразу — гол. Успели адаптироваться в новой команде, к новому городу, климату, часовому поясу?
- Не вполне. Если честно, немного тяжело - мой организм пока не привык к новому времени. Но выбора нет, надо привести себя в норму - скоро нам играть в Санкт-Петербурге и нужно помогать команде.
Матч
СКА-Хабаровск - Рубин - 1:1 (0:0)
Голы
Христов 82 (1:0). Цакташ 90 (1:1).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Дедечко, Димидко, Баляйкин, Габулов (Казанков, 65), Федотов (Христов, 76), Маркович, Никифоров (Черевко, 72)
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Гранат, Кудряшов, Сорокин (Сонг, 87), Набиуллин, Карадениз, Мвила, Оздоев, Жемалетдинов (Азмун, 68), Рочина (Цакташ, 71)
Предупреждения:
Дедечко, 79; Казанков, 90 - Бауэр, 75
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
13 августа 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция