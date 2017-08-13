Венцислав Христов: Результат игры с «Рубином» положительный, это большой клуб

Нападающий «СКА-Хабаровска» Венцислав Христов прокомментировал домашнюю ничью с «Рубином» (1:1) в шестом туре РФПЛ.

Болгарин стал автором гола в ворота казанцев.

- Что было самым важным, когда Вы забивали гол?

- Попасть в ворота, сохранив концентрацию.

- «Рубин» в итоге отыгрался, забив в компенсированное арбитром время. Команда наверняка огорчена таким результатом.

- Он все равно положительный для нас. «Рубин» большой клуб, а Гекдениз Карадениз - очень большой футболист. Это он организовал гол у соперников. Матч был сложным, у «Рубина» были хорошие моменты, мы тоже старались не отставать и вели свою игру. Надеюсь, болельщики не сильно огорчены тем, что в итоге победа ускользнула от СКА.





- Вы вышли на замену и сразу — гол. Успели адаптироваться в новой команде, к новому городу, климату, часовому поясу?

- Не вполне. Если честно, немного тяжело - мой организм пока не привык к новому времени. Но выбора нет, надо привести себя в норму - скоро нам играть в Санкт-Петербурге и нужно помогать команде.