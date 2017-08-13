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Антон Ландер: Марков – великолепный защитник

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Форвард «Ак Барса» Антон Ландер прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (2:1) в матче Кубка Латвийских железных дорог.

- В первом периоде мы пытались прочувствовать друг друга, проконтролировать выброс шайбы из зоны. Во втором отрезке держались более уверено. Дальше уже забили победный гол. В целом показали хороший системный хоккей.

Азеведо – отличный игрок. Он умен, у него отличный бросок, что он показал сегодня, забив гол. Азеведо относится к такому типу хоккеистов, который может влиять на результат игры. Он и Секач проделали отличную работу. Марков? Великолепный защитник. Его пасы кажутся легкими, хотя на самом деле это не так. Если ты открылся, он наверняка найдет тебя,  – передает слова Ландера «БИЗНЕС Online».

Добавим, что в следующем матче турнира «Ак Барс» 14 августа сыграет против рижского «Динамо». В тот же день «Локомотив» встретится с минским «Динамо».

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