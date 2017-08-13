«Тосно» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне

В шестом туре РФПЛ «Тосно» в гостях переиграл московский «Локомотив» со счетом 2:0.

Первый мяч на 51-й минуте с помощью рикошета от Соломона Кверквелии забил защитник «Тосно» Евгений Чернов. Для футболиста «Тосно» этот мяч стал первым в РФПЛ. В компенсированное время матча отличился Антон Заболотный.



Отметим, Владимир Быстров впервые попал в заявку команду, но остался в запасе.

После этой победы «Тосно» набрал 6 очков и поднялся на 12-е место. «Локомотив» с 13 очками остался на третьей строчке турнирной таблицы.

