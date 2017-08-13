«Тосно» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне
В шестом туре РФПЛ «Тосно» в гостях переиграл московский «Локомотив» со счетом 2:0.
Первый мяч на 51-й минуте с помощью рикошета от Соломона Кверквелии забил защитник «Тосно» Евгений Чернов. Для футболиста «Тосно» этот мяч стал первым в РФПЛ. В компенсированное время матча отличился Антон Заболотный.
Отметим, Владимир Быстров впервые попал в заявку команду, но остался в запасе.
После этой победы «Тосно» набрал 6 очков и поднялся на 12-е место. «Локомотив» с 13 очками остался на третьей строчке турнирной таблицы.
Матч
Голы
Чернов 51 (0:1). Заболотный 90 (0:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Касаев (Михалик, 46), Тарасов, Игнатьев (Корян, 89), Миранчук А. (Галаджан, 81), Фернандеш, Денисов И.
Тосно: Юрченко, Чернов, Шахов, Дугалич, Роша, Карницкий, Мухаметшин (Казаев, 74), Галиулин, Мелкадзе (Трошечкин, 84), Заболотный, Марков (Мирзов, 55)
Предупреждения:
Рыбус, 37 - Шахов, 34; Мелкадзе, 38; Дугалич, 86; Юрченко, 90
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
13 августа 17:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция