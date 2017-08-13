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Виталий Мутко: Был уверен, что Ласицкене возьмет высоту 2,03

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что гордится российской легкоатлеткой Марией Ласицкене.

- Я всегда за Машу переживаю, болею за нее. Она серьезный спортсмен, у нее хороший тренер. С психологией у нее все в порядке. Был уверен, что она возьмет высоту 2,03 м. Это золото закономерное, ожидаемое, очень гордимся ей, - приводит слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, Ласицкене завоевала золото, взяв высоту 2,03 метра. Теперь 24-летняя представительница России – двукратная чемпионка мира.

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