Виталий Мутко: Был уверен, что Ласицкене возьмет высоту 2,03

Афанасьеву дисквалифицировали за три предупреждения во время ходьбы на 20 км на чемпионате мира

Представительница России Клавдия Афанасьева дисквалифицирована во время ходьбы на 20 км на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.