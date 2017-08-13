Виталий Мутко: Был уверен, что Ласицкене возьмет высоту 2,03
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что гордится российской легкоатлеткой Марией Ласицкене.
- Я всегда за Машу переживаю, болею за нее. Она серьезный спортсмен, у нее хороший тренер. С психологией у нее все в порядке. Был уверен, что она возьмет высоту 2,03 м. Это золото закономерное, ожидаемое, очень гордимся ей, - приводит слова Мутко «Р-Спорт».
Напомним, Ласицкене завоевала золото, взяв высоту 2,03 метра. Теперь 24-летняя представительница России – двукратная чемпионка мира.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически