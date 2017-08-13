Дмитрий Парфенов: Победа над «Локомотивом» - не тренерская, а наша общая
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» в шестом туре РФПЛ (2:0).
- Эту победу можно назвать тренерской, раз игроки выполнили все установки?
- Это наша общая победа. Ребят надо поблагодарить, они молодцы, что дотерпели. Нам где-то повезло, но в футболе так бывает. Когда терпишь, тогда и везет. У нас были матчи, где нам не везло, хотя мы все делали правильно. Были хорошие эпизоды. Понятно, что тяжело с таким хорошим соперником, как «Локомотив», и мы ощутили на себе.
- Заболотный доигрывал матч через боль? Он в конце матча лежал на поле с судорогами.
- Антон, как и все остальные, молодец. Ему футбольный бог вернул, и он забил.
- Прошлая игра с «Локо» в Кубке помогла подготовиться?
- Та игра и другие матчи помогли, - сказал Парфенов в эфире канала «Наш футбол».
Напомним, победу тосненцам принесли голы Евгения Чернова и Антона Заболотного. С шестью очками подопечные Дмитрия Парфенова вышли на 12-е место в турнирной таблице РФПЛ.
Матч
Голы
Чернов 51 (0:1). Заболотный 90 (0:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Касаев (Михалик, 46), Тарасов, Игнатьев (Корян, 89), Миранчук А. (Галаджан, 81), Фернандеш, Денисов И.
Тосно: Юрченко, Чернов, Шахов, Дугалич, Роша, Карницкий, Мухаметшин (Казаев, 74), Галиулин, Мелкадзе (Трошечкин, 84), Заболотный, Марков (Мирзов, 55)
Предупреждения:
Рыбус, 37 - Шахов, 34; Мелкадзе, 38; Дугалич, 86; Юрченко, 90
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
13 августа 17:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция