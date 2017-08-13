Дмитрий Парфенов: Победа над «Локомотивом» - не тренерская, а наша общая

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» в шестом туре РФПЛ (2:0).

- Эту победу можно назвать тренерской, раз игроки выполнили все установки?

- Это наша общая победа. Ребят надо поблагодарить, они молодцы, что дотерпели. Нам где-то повезло, но в футболе так бывает. Когда терпишь, тогда и везет. У нас были матчи, где нам не везло, хотя мы все делали правильно. Были хорошие эпизоды. Понятно, что тяжело с таким хорошим соперником, как «Локомотив», и мы ощутили на себе.

- Заболотный доигрывал матч через боль? Он в конце матча лежал на поле с судорогами.

- Антон, как и все остальные, молодец. Ему футбольный бог вернул, и он забил.

- Прошлая игра с «Локо» в Кубке помогла подготовиться?

- Та игра и другие матчи помогли, - сказал Парфенов в эфире канала «Наш футбол».

Напомним, победу тосненцам принесли голы Евгения Чернова и Антона Заболотного. С шестью очками подопечные Дмитрия Парфенова вышли на 12-е место в турнирной таблице РФПЛ.