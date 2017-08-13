Дубль Лукаку помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Вест Хэм»
«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Вест Хэм» (4:0) в первом туре чемпионата России.
У победителей дублем отметился нападающий Ромелу Лукаку (33-я и 52-я минуты), также отличились Антони Марсьяль (87-я) и Поль Погба (90-я).
В следующем туре «МЮ» 19 августа сыграет на выезде с «Суонси», а «Вест Хэм» в тот же день встретится в гостях с «Саутгемптоном».
Матч
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм - 4:0 (1:0)
Голы
Лукаку 33 (1:0). Лукаку 52 (2:0). Марсьяль 87 (3:0). Погба 90 (4:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Блинд, Валенсия, Погба, Матич, Мхитарян (Лингард, 88), Мата (Феллайни, 76), Рэшфорд (Марсьяль, 80), Лукаку
Вест Хэм: Харт, Огбонна, Рид, Сабалета, Масуаку (Крессуэлл, 81), Фернандес (Сахо, 60), Обьянг, Ноубл (Райс, 61), Айю, Арнаутович, Эрнандес
Предупреждения:
Байи, 43; Валенсия, 59 - Сабалета, 51; Огбонна, 66
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
13 августа 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция