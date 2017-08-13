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Дубль Лукаку помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Вест Хэм»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Вест Хэм» (4:0) в первом туре чемпионата России.

У победителей дублем отметился нападающий Ромелу Лукаку (33-я и 52-я минуты), также отличились Антони Марсьяль (87-я) и Поль Погба (90-я).

В следующем туре «МЮ» 19 августа сыграет на выезде с «Суонси», а «Вест Хэм» в тот же день встретится в гостях с «Саутгемптоном».

Матч

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм - 4:0 (1:0)

Голы

Лукаку 33 (1:0). Лукаку 52 (2:0). Марсьяль 87 (3:0). Погба 90 (4:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Блинд, Валенсия, Погба, Матич, Мхитарян (Лингард, 88), Мата (Феллайни, 76), Рэшфорд (Марсьяль, 80), Лукаку

Вест Хэм: Харт, Огбонна, Рид, Сабалета, Масуаку (Крессуэлл, 81), Фернандес (Сахо, 60), Обьянг, Ноубл (Райс, 61), Айю, Арнаутович, Эрнандес

Предупреждения:

Байи, 43; Валенсия, 59 - Сабалета, 51; Огбонна, 66

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

13 августа 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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