Дубль Лукаку помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Вест Хэм»

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Вест Хэм» (4:0) в первом туре чемпионата России.

У победителей дублем отметился нападающий Ромелу Лукаку (33-я и 52-я минуты), также отличились Антони Марсьяль (87-я) и Поль Погба (90-я).

В следующем туре «МЮ» 19 августа сыграет на выезде с «Суонси», а «Вест Хэм» в тот же день встретится в гостях с «Саутгемптоном».