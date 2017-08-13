Юрий Семин: Всем ясно невооруженным взглядом, что нам нужно усиление
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о причинах поражения от «Тосно» в шестом туре РФПЛ (0:2).
- Претензии есть ко всем нам, потому что мы проиграли. Пропустив гол после нелепого рикошета, мы неправильно играли, перешли на навал. У «Тосно» много высокорослых игроков, они выиграли весь воздух. Надо было больше играть в пас. В конце было неправильное ведение игры.
- Можно говорить, что игра в четыре защитника себя не оправдала?
- Рыбус и Игнатьев - игроки атаки, поэтому можно сказать, что мы играли в два защитника. Выход Михалика должен быть цементировать построения, но нелепый рикошет сыграл большую роль.
- Команде нужно усиление, раз выходит много молодых игроков?
- Невооруженным взглядом это ясно всем, - сказал Семин в эфире канала «Наш футбол».
Напомним, победу «Тосно» принесли голы Евгения Чернова и Антона Заболотного. С шестью очками подопечные Дмитрия Парфенова занимают 12-е место в турнирной таблице. «Локо» идет третьим, имея в активе 13 очков.
Матч
Голы
Чернов 51 (0:1). Заболотный 90 (0:2).
Состав
Локомотив: Гилерме, Рыбус, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Касаев (Михалик, 46), Тарасов, Игнатьев (Корян, 89), Миранчук А. (Галаджан, 81), Фернандеш, Денисов И.
Тосно: Юрченко, Чернов, Шахов, Дугалич, Роша, Карницкий, Мухаметшин (Казаев, 74), Галиулин, Мелкадзе (Трошечкин, 84), Заболотный, Марков (Мирзов, 55)
Предупреждения:
Рыбус, 37 - Шахов, 34; Мелкадзе, 38; Дугалич, 86; Юрченко, 90
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
13 августа 17:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция