Юрий Семин: Всем ясно невооруженным взглядом, что нам нужно усиление

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о причинах поражения от «Тосно» в шестом туре РФПЛ (0:2).

- Претензии есть ко всем нам, потому что мы проиграли. Пропустив гол после нелепого рикошета, мы неправильно играли, перешли на навал. У «Тосно» много высокорослых игроков, они выиграли весь воздух. Надо было больше играть в пас. В конце было неправильное ведение игры.

- Можно говорить, что игра в четыре защитника себя не оправдала?

- Рыбус и Игнатьев - игроки атаки, поэтому можно сказать, что мы играли в два защитника. Выход Михалика должен быть цементировать построения, но нелепый рикошет сыграл большую роль.

- Команде нужно усиление, раз выходит много молодых игроков?

- Невооруженным взглядом это ясно всем, - сказал Семин в эфире канала «Наш футбол».

Напомним, победу «Тосно» принесли голы Евгения Чернова и Антона Заболотного. С шестью очками подопечные Дмитрия Парфенова занимают 12-е место в турнирной таблице. «Локо» идет третьим, имея в активе 13 очков.