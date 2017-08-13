«Спартак-2» в гостях разгромил «Факел»
Футболисты «Спартака-2» в гостях крупно переиграли «Факел» в матче восьмого тура первенства ФНЛ со счетом 3:0.
У москвичей забитыми голами отметились Зелимхан Бакаев, Денис Давыдов и Фэшн Сакала.
После этой игры «Спартак-2» набрал 13 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Факел», имея в активе пять очков, занимает 20-е место.
В следующем туре «Спартак-2» 20 августа на своем поле примет «Ротор». Днем ранее «Факел» в гостях встретится с «Балтикой».
Матч
Голы
Бакаев 29 (0:1). Давыдов 55 (0:2). Сакала 85 (0:3).
Состав
Факел: Фёдоров (Трунин, 38), Осипенко, Шумейко, Семёнов, Шарифи, Лукьяновс, Шабанов (Садов, 60), Хайманов, Каюмов, Верулидзе (Чхапелия, 55), Мичуренков (Ушаков, 71)
Спартак-2: Максименко, Мамин, Щербаков, Сокол, Рассказов, Бакаев, Самсонов, Пантелеев, Ломовицкий (Руденко, 69), Давыдов (Леонтьев, 85), Сакала (Самбу, 87)
Предупреждения:
нет - Пантелеев, 42; Щербаков, 45; Ломовицкий, 66
Судья:
Иван Сиденков (Россия)
Место и дата
13 августа 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция