«Спартак-2» в гостях разгромил «Факел»

Футболисты «Спартака-2» в гостях крупно переиграли «Факел» в матче восьмого тура первенства ФНЛ со счетом 3:0.

У москвичей забитыми голами отметились Зелимхан Бакаев, Денис Давыдов и Фэшн Сакала.

После этой игры «Спартак-2» набрал 13 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Факел», имея в активе пять очков, занимает 20-е место.

В следующем туре «Спартак-2» 20 августа на своем поле примет «Ротор». Днем ранее «Факел» в гостях встретится с «Балтикой».