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«Спартак-2» в гостях разгромил «Факел»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Спартака-2» в гостях крупно переиграли «Факел» в матче восьмого тура первенства ФНЛ со счетом 3:0.

У москвичей забитыми голами отметились Зелимхан Бакаев, Денис Давыдов и Фэшн Сакала.

После этой игры «Спартак-2» набрал 13 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Факел», имея в активе пять очков, занимает 20-е место.

В следующем туре «Спартак-2» 20 августа на своем поле примет «Ротор». Днем ранее «Факел» в гостях встретится с «Балтикой».

Матч

Факел - Спартак-2 - 0:3 (0:1)

Голы

Бакаев 29 (0:1). Давыдов 55 (0:2). Сакала 85 (0:3).

Состав

Факел: Фёдоров (Трунин, 38), Осипенко, Шумейко, Семёнов, Шарифи, Лукьяновс, Шабанов (Садов, 60), Хайманов, Каюмов, Верулидзе (Чхапелия, 55), Мичуренков (Ушаков, 71)

Спартак-2: Максименко, Мамин, Щербаков, Сокол, Рассказов, Бакаев, Самсонов, Пантелеев, Ломовицкий (Руденко, 69), Давыдов (Леонтьев, 85), Сакала (Самбу, 87)

Предупреждения:

нет - Пантелеев, 42; Щербаков, 45; Ломовицкий, 66

Судья:

Иван Сиденков (Россия)

Место и дата

13 августа 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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