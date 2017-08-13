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Дмитрий Парфенов: Играть с «Локо» открыто «Тосно» пока рано

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов ответил на вопросы журналистов после победы своей команды над «Локомотивом» в матче 6-го тура РФПЛ.

- «Тосно» забил оба гола после ошибок. Команда не играла с позиции силы?
- Футбол – игра ошибок. Допустил их меньше, затем использовал ошибки соперника – и выиграл матч. У нас уже были качественные игры, но очков мы не набирали. Да, с «Локо» нам где-то повезло, но, наверное, ребята своим старанием эту победу заслужили.

У нас получалось не все, но давайте говорить объективно: мы ехали к одному из лидеров чемпионата, который ни одного поражения не потерпел. В открытый футбол с «Локомотивом» нам играть пока рановато.

- Сразу после победы вы всей командой вышли на поле и что-то обсуждали. Расскажете?
- Это внутрикомандные вещи. Говорил я. А что – это останется в нашем кругу.

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