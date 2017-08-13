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«Монако» разгромил «Дижон», Фалькао сделал хет-трик

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура чемпионата Франции между «Дижоном» и «Монако» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Монако».

В составе победителей хет-трик сделал Радамель Фалькао. Также отличился Жемерсон. У хозяев гол в активе Уэсли Саида.

«Монако» набрал шесть очков и на данный момент идет вторым в чемпионате Франции. У «Дижона» ноль очков и последнее место.

В следующем туре «Монако» сыграет с «Метцем», а «Дижон» - с «Ренном».

Чемпионат Франции. Лига 1

2-й тур

Матч

Дижон - Монако - 1:4 (1:3)

Голы

Фалькао 3 (0:1). Жемерсон 25 (0:2). Фалькао 37 (0:3). Саид 43 (1:3). Фалькао 51 (1:4).

Состав

Дижон: Рейне, Ямбере, Варро, Бука-Муту, Ланг (Хаддади, 54), Росье (Шафик, 56), Слити, Квон Чхан Хун, Мари, Амальфитано, Саид (Саммаритано, 73)

Монако: Субашич, Жемерсон, Фабиньо, Глик, Жорже, Сидибе, Лопеш (Тилеманс, 64), Лемар, Моутинью, Фалькао (Каррильо, 80), Диакаби (Диаш, 83)

Предупреждения:

нет - Моутинью, 62; Сидибе, 66

Судья:

Тони Шапрон (Франция)

Место и дата

13 августа 18:00, Гастон Жерар, Онлайн-трансляция


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