«Монако» разгромил «Дижон», Фалькао сделал хет-трик

Матч второго тура чемпионата Франции между «Дижоном» и «Монако» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Монако».

В составе победителей хет-трик сделал Радамель Фалькао. Также отличился Жемерсон. У хозяев гол в активе Уэсли Саида.

«Монако» набрал шесть очков и на данный момент идет вторым в чемпионате Франции. У «Дижона» ноль очков и последнее место.

В следующем туре «Монако» сыграет с «Метцем», а «Дижон» - с «Ренном».

Чемпионат Франции. Лига 1

2-й тур