«Монако» разгромил «Дижон», Фалькао сделал хет-трик
Матч второго тура чемпионата Франции между «Дижоном» и «Монако»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Монако».
В составе победителей хет-трик сделал Радамель Фалькао.
Также отличился Жемерсон. У хозяев гол в активе Уэсли Саида.
«Монако» набрал шесть очков и на данный момент идет вторым в
чемпионате Франции. У «Дижона» ноль очков и последнее место.
В следующем туре «Монако» сыграет с «Метцем», а «Дижон» - с «Ренном».
Чемпионат Франции. Лига 1
2-й тур
Матч
Голы
Фалькао 3 (0:1). Жемерсон 25 (0:2). Фалькао 37 (0:3). Саид 43 (1:3). Фалькао 51 (1:4).
Состав
Дижон: Рейне, Ямбере, Варро, Бука-Муту, Ланг (Хаддади, 54), Росье (Шафик, 56), Слити, Квон Чхан Хун, Мари, Амальфитано, Саид (Саммаритано, 73)
Монако: Субашич, Жемерсон, Фабиньо, Глик, Жорже, Сидибе, Лопеш (Тилеманс, 64), Лемар, Моутинью, Фалькао (Каррильо, 80), Диакаби (Диаш, 83)
Предупреждения:
нет - Моутинью, 62; Сидибе, 66
Судья:
Тони Шапрон (Франция)
Место и дата
13 августа 18:00, Гастон Жерар, Онлайн-трансляция