Мануэл Фернандеш: У нас не было четкой идеи, как играть в атаке

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился мнением о поражении от «Тосно» (0:2).

- Странная была игра, мы не контролировали ее так, как должны были. После того, как пропустили гол, у нас не было чёткой идеи, как действовать дальше. Начали делать длинные передачи, хотя должны были играть в короткий пас. Счёт здесь не так важен. Главное, что после пропущенного мяча в атаке у нас не было четкой идеи, - сказал Фернандеш после матча.