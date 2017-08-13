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Мануэл Фернандеш: У нас не было четкой идеи, как играть в атаке

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился мнением о поражении от «Тосно» (0:2).

- Странная была игра, мы не контролировали ее так, как должны были. После того, как пропустили гол, у нас не было чёткой идеи, как действовать дальше. Начали делать длинные передачи, хотя должны были играть в короткий пас. Счёт здесь не так важен. Главное, что после пропущенного мяча в атаке у нас не было четкой идеи, - сказал Фернандеш после матча.

Матч

Локомотив - Тосно - 0:2 (0:0)

Голы

Чернов 51 (0:1). Заболотный 90 (0:2).

Состав

Локомотив: Гилерме, Рыбус, Пейчинович, Кверквелия, Миранчук А., Касаев (Михалик, 46), Тарасов, Игнатьев (Корян, 89), Миранчук А. (Галаджан, 81), Фернандеш, Денисов И.

Тосно: Юрченко, Чернов, Шахов, Дугалич, Роша, Карницкий, Мухаметшин (Казаев, 74), Галиулин, Мелкадзе (Трошечкин, 84), Заболотный, Марков (Мирзов, 55)

Предупреждения:

Рыбус, 37 - Шахов, 34; Мелкадзе, 38; Дугалич, 86; Юрченко, 90

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

13 августа 17:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция

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